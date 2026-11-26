Sistemul laser „Blik”, instalat pentru a proteja un obiectiv de infrastructură de importanță critică, a doborât pentru prima dată o dronă cu motor cu reacție de tip „Geran”, a scris acesta pe Telegram. Laserele „dau primele rezultate în condiții de luptă”, deși este încă prea devreme să se vorbească despre producția în serie, a subliniat Beskrestnov.

Potrivit acestuia, în prezent se desfășoară teste în cadrul cărora laserele sunt utilizate pentru protejarea obiectivelor de infrastructură de importanță critică.

Mai multe companii, cu sprijinul guvernului, lucrează la dezvoltarea sistemelor laser pentru apărarea aeriană, a explicat consilierul: astfel de sisteme direcționează razele către o singură parte a dronei până când componentele sale interne se supraîncălzesc și se defectează. În pragul iernii, armata rusă a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile, logistice și energetice a Ucrainei.

Potrivit datelor serviciilor de informații occidentale, Vladimir Putin nu intenționează să discute serios despre o soluționare pașnică a conflictului cel puțin până la sfârșitul iernii, sperând să le zdrobească moralul ucrainienilor pentru a le impune apoi condiții avantajoase pentru el.

Viteza și manevrabilitatea superioare ale dronelor cu reacție îngreunează interceptarea acestora. Aparatele „Geran-5” sunt capabile să zboare 1.000 km cu o viteză de până la 600 km/h și să transporte o încărcătură explozivă de 90 kg. De asemenea, acestea pot fi echipate cu camere termovizuale, sisteme de ghidare bazate pe inteligență artificială, antene protejate împotriva interferențelor radio și modemuri chinezești pentru rețele radio celulare (în care stațiile de lucru se conectează direct între ele și pot prelua rolul de router pentru ceilalți participanți).

Dacă înainte apărarea antiaeriană doborâ 90–95% dintre drone, în cazul celor cu reacție acest procent a scăzut la 60%, a recunoscut în septembrie Iurii Ignat, reprezentant al Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Testele noilor interceptori sunt deja în curs de desfășurare; cel puțin la o companie din sectorul apărării, acestea s-au încheiat cu succes, scria Associated Press la începutul lunii octombrie, citând oficiali ucraineni.

Totuși, conform estimărilor producătorilor de la acea vreme, dezvoltarea interceptorilor, producerea lor în cantități suficiente, desfășurarea sistemelor și instruirea operatorilor ar putea dura între 3 și 6 luni. În ceea ce privește combaterea dronelor cu ajutorul laserelor, Ministerul Apărării din Israel a declarat anul trecut că a utilizat sisteme laser cu energie dirijată pentru a respinge „zeci” de atacuri aeriene.



