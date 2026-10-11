Premierul ceh spune că acordul privind vânzarea de motorină dintre Trump şi Putin e o „mare palmă dată Europei”

„Înţeleg că (preşedintele american Donald Trump - n.r.) are alegeri în curând, dar pentru Europa aceasta este o mare palmă. Vom vedea ce au de spus colegii noştri europeni”, a declarat Babis sâmbătă seară, citat de agenţia de ştiri CTK și de Agerpres.

Şeful guvernului ceh a considerat pactul „surprinzător” după ce Trump a criticat în repetate rânduri ţările europene pentru achiziţiile lor de hidrocarburi ruseşti, care contribuie la finanţarea războiului Moscovei împotriva Ucrainei.

„Dacă nici după asta Europa nu înţelege că trebuie să înceapă în sfârşit să facă ceva, lucrurile nu se vor termina bine”, a apreciat Babis, care a amintit că liderii UE se vor întâlni joia şi vinerea viitoare.

Criticile la adresa lui Trump vin din partea unui politician care împărtăşeşte multe dintre poziţiile preşedintelui american, în special în ceea ce priveşte imigraţia, şi care, după preluarea mandatului în decembrie 2025, a pus capăt finanţării cehe a ajutorului militar acordat Ucrainei.

Vineri, Trump a anunţat un acord cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a furniza imediat cel puţin 300.000 de tone de motorină rusească către pieţele americane şi globale, cu livrări suplimentare planificate în lunile următoare, ceea ce ar contribui la scăderea preţului acestui combustibil.

Preşedintele SUA, care în primăvară a lansat un conflict militar împotriva Iranului, care a redus traficul de ţiţei prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic, a dat vina pe Ucraina pentru creşterea preţului motorinei din cauza atacurilor sale asupra rafinăriilor ruseşti.