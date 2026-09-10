Premierul, în discuții cu FMI despre datoria publică și costurile finanțării statului

„Disciplina bugetară nu este un scop în sine. Avem nevoie de ea pentru a putea investi mai mult acolo unde contează – în oameni, infrastructură și dezvoltarea economiei – fără să lăsăm nota de plată generațiilor următoare”, a menționat prim-ministrul.

Oficialii au abordat situația bugetar-fiscală, precum și măsurile necesare pentru reducerea dezechilibrului bugetar. Premierul a spus că printre priorități se numără reforma fiscală, reducerea costurilor administrative ale statului și simplificarea sau comasarea unor structuri și agenții care se suprapun ori nu mai sunt eficiente.

Un alt subiect discutat a fost administrarea patrimoniului statului. Vasile Tofan a menționat necesitatea unor companii de stat mai eficiente și a unor procese de privatizare transparente și competitive, în cazul în care statul nu are un motiv clar să rămână proprietar.

Părțile au convenit să continue dialogul și să folosească expertiza FMI în elaborarea și aplicarea reformelor.