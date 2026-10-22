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Premierul României, Luca Niculescu, vine la Chișinău pe 27 octombrie. Întrevederi cu Maia Sandu, Vasile Tofan și Igor Grosu

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Premierul României, Luca Niculescu, vine la Chișinău pe 27 octombrie. Întrevederi cu Maia Sandu, Vasile Tofan și Igor Grosu

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, va efectua marți, 27 octombrie, o vizită oficială în Republica Moldova. La Chișinău, acesta va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Anunțul a fost făcut de Guvernul de la București, citat de Digi24.RO.

Potrivit Executivului român, discuțiile se vor concentra pe proiectele comune ale celor două state și pe continuarea cooperării bilaterale. Unul dintre subiectele vizitei va fi sprijinul acordat de România Republicii Moldova, inclusiv în procesul de integrare europeană.

Vizita a fost convenită în urma unei discuții telefonice dintre Luca Niculescu și prim-ministrul Vasile Tofan. Cei doi au stabilit ca prima vizită a premierului român în Republica Moldova, de la preluarea mandatului, să aibă loc la Chișinău.

Tot pe 21 octombrie, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, l-a invitat să efectueze o vizită la Chișinău pe noul său omolog român, Dan Neculăescu. Invitația a fost adresată în cadrul unei convorbiri telefonice, în care cei doi oficiali au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România, integrarea europeană și securitatea regională.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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