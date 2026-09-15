Premierul Tofan s-a întâlnit cu fermierii. Finanțarea și restructurarea datoriilor, pe agendă

Agricultorii au cerut extinderea mecanismelor de finanțare adaptate specificului sectorului și au abordat problemele legate de restructurarea datoriilor, executarea fidejusorilor, aplicarea moratoriului la executare și onorariile executorilor judecătorești.

Premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile trebuie să identifice o formulă care să permită agricultorilor să obțină mai ușor finanțare, fără a descuraja băncile să acorde credite sectorului.

”Trebuie să găsim un echilibru prin care băncile să fie interesate să crediteze agricultura, iar fermierii să aibă instrumentele necesare pentru a-și finanța activitatea și pentru a se proteja în perioadele mai complicate”, a declarat premierul.

Fermierii au cerut și simplificarea procedurilor administrative. Printre măsurile discutate se numără aplicarea principiului raportării ”o singură dată” și facilitarea mecanismelor privind munca zilierilor. Tofan a declarat că Guvernul susține eliminarea procedurilor inutile care îngreunează activitatea agenților economici.

Un alt subiect a vizat controalele efectuate în teren. După ce agricultorii au semnalat mai multe probleme, premierul a anunțat că va cere instituțiilor din subordinea Guvernului să se asigure că verificările sunt justificate și nu creează impedimente nejustificate fermierilor.

În cadrul întrevederii s-a discutat și despre rambursarea accizei la motorina utilizată în agricultură, măsură despre care Executivul spune că o susține, precum și despre mecanismele de subvenționare a sectorului agricol.

Problemele care necesită modificări legislative sau intervenția mai multor instituții urmează să fie examinate separat, în ședințe comune cu autoritățile responsabile. Guvernul anunță că dialogul cu reprezentanții agricultorilor va continua.