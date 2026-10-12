Premierul va merge la Kiev pentru a discuta importul de gaze naturale din Ucraina

Premierul a declarat că Ucraina intenționează să renunțe la moratoriul privind exportul gazelor naturale, pentru a obține venituri suplimentare la bugetul de stat.

„Într-adevăr, Ucraina are surplus de gaze. Până acum exista un moratoriu privind exportul gazelor din Ucraina. Foarte recent, acum efectiv o zi sau două, au venit cu inițiativa de a ridica acest moratoriu, pentru că au nevoie și ei de venituri la buget. Și, într-adevăr, au un anumit surplus de gaze. Gazul în Ucraina se extrage în două regiuni — în Poltava și Ivano-Frankivsk. Nu sunt volume foarte mari pentru export. Am auzit cifra de circa 500 de milioane de metri cubi de gaz, exact cam cât avem noi nevoie pentru un an gazier pe piața reglementată”, a declarat premierul la Cinema1, citat de logos-pres.md.

Potrivit acestuia, eventualele livrări către Republica Moldova vor fi negociate în condiții apropiate de cele ale pieței.

„Trebuie să înțelegem că Ucraina va vinde acest gaz la prețul pieței. Dacă pot să vândă gazul polonezilor la un preț mai mare, de ce l-ar vinde moldovenilor la un preț mai mic? Merg la Kiev, nu o să anunț data încă, și vom aborda acest subiect. Ar trebui să înțelegeți că vor fi condiții apropiate de cele de piață”, a afirmat șeful Guvernului.

Premierul consideră însă că Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar negocia un contract pe termen lung.

„Cum poți scădea prețul? Printr-un angajament pe o perioadă mai lungă. Gazul ucrainean oricum va fi mai ieftin, pentru că este foarte aproape. Dacă, de exemplu, reușim să discutăm o structură în care ne angajăm pentru o perioadă mai lungă, de trei, patru sau cinci ani, și le oferim și lor o garanție de cumpărare, atunci prețul ar putea fi, într-adevăr, mai mic”, a explicat premierul.

„Statul nu poate juca la cazino”

Premierul susține că țara trebuie să-și asigure o parte din necesarul de gaze naturale prin contracte pe termen mediu și lung, iar o altă parte să fie achiziționată de pe bursă, în funcție de evoluția prețurilor. Șeful Guvernului a avertizat că statul nu își poate permite să riște, mizând pe o eventuală ieftinire a gazelor.

„Dacă se va debloca Strâmtoarea Ormuz, dacă vom avea o iarnă caldă sau dacă vor exista alți factori, precum încetinirea economiei Chinei ori a economiei europene, consumul de gaze ar putea scădea, iar prețurile ar putea coborî. Dar statul nu poate juca la cazino. Noi trebuie să securizăm o parte din gaze pe termen mediu și lung, iar o altă parte să o cumpărăm de pe bursă”, a declarat premierul.