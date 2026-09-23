Premierul va putea decide asupra eliberării bunurilor din rezervele de stat, înainte de aprobarea hotărârii de Guvern

Bunurile din rezervele de stat vor putea fi acordate cu titlu de împrumut pentru cel mult 12 luni, cu condiția prezentării unei garanții financiare sau bancare. Autoritățile, instituțiile publice și operatorii de servicii publice esențiale afectați direct de criză vor putea fi exceptați de la această obligație prin actul de eliberare.

Totodată, proiectul prevede reguli noi pentru împrumutul bunurilor de utilizare îndelungată. Beneficiarul va trebui să restituie același bun, în stare funcțională, dacă acesta este identificat prin serie, număr de inventar sau alte caracteristici proprii. Pe durata împrumutului, beneficiarul va fi responsabil de întreținerea, repararea și, după caz, recondiționarea bunului. Starea acestuia la restituire va fi verificată printr-o expertiză tehnică.

Proiectul mai prevede că rezervele de mobilizare vor putea fi completate și din bunuri transmise cu titlu gratuit statului, donații și bunuri confiscate. De asemenea, în baza unei decizii a prim-ministrului, autoritatea responsabilă va putea acumula, în limita mijloacelor bugetare alocate, bunuri care nu sunt prevăzute în nomenclatoarele existente, cu includerea lor ulterioară în acestea.

În domeniul rezervelor pentru situații de criză, sunt precizate și categoriile de bunuri care pot fi stocate, inclusiv materiale și utilaje pentru transporturi și comunicații, produse petroliere, medicamente și dispozitive medicale, precum și produse fitosanitare și medicamente de uz veterinar.

Proiectul prevede și înlocuirea în lege a sintagmei „situațiile de urgență/excepționale” cu „situațiile de criză”, iar „Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova” ar urma să fie redenumită „Comisia Națională de Management al Crizelor”.