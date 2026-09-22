Premierul Vasile Tofan a vorbit cu Gert Jan Koopman despre securitatea energetică și pregătirea pentru sezonul rece

Cei doi au abordat și accelerarea Planului de creștere de 1,9 miliarde de euro și cele 20 de proiecte pentru care Republica Moldova solicită finanțare europeană.

În cadrul unei convorbiri telefonice, premierul i-a prezentat oficialului european măsurile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru pregătirea sezonului rece și consolidarea rezilienței statului în perioada următoare.

Potrivit Guvernului, discuția a vizat în mod special securitatea energetică și asigurarea continuității aprovizionării. Tofan a prezentat și evoluțiile privind pregătirea cadrului necesar pentru instituirea stării de urgență. Comunicatul Executivului nu precizează însă în ce condiții ar putea fi instituită aceasta și nici când ar urma să fie luată o asemenea decizie.

Un alt subiect a fost implementarea Planului de creștere pentru Republica Moldova. Guvernul urmărește accelerarea a 20 de proiecte prioritare pentru care solicită finanțare din partea Uniunii Europene.

Oficialii au discutat și despre progresele în realizarea reformelor convenite cu Comisia Europeană și următoarele etape de implementare.

„Avansăm bine cu reformele. Acum trebuie să accelerăm proiectele și să transformăm cât mai repede oportunitățile oferite de Planul de creștere în investiții care dezvoltă economia și îmbunătățesc viața oamenilor”, a declarat Vasile Tofan.

Potrivit Guvernului, investițiile vizate ar urma să fie direcționate inclusiv spre infrastructură, energie, agricultură, școli, spitale și servicii publice. Cei doi oficiali au discutat și despre creșterea eficienței instituțiilor publice.

Planul de creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro, este cel mai mare pachet de sprijin financiar oferit Republicii Moldova de Uniunea Europeană.