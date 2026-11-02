Premierul Vasile Tofan îl acuză de trădare pe Vasile Costiuc: Sunteți gata să dați foc la țară în goană după like-uri

„Dle deputat Costiuc, sunteți un minciunos! Mai rău, un om care e gata să dea foc la țară în goana după like-uri și hype iresponsabil! Ați dat buzna în Portul Giurgiulești, însinuând că ar fi grâne ucrainești acolo care se re-exportează sau se prelucrează. Ați umplut țara cu falsuri!”, a menționat Vasile Tofan într-o adresare video postată pe rețelele de socializare.

Potrivit șefului Executivului, este falsă declarația că grâul și floarea-soarelui ucraineană este transbordată în port pentru a fi exportată. „Zero cereale ucrainene sunt transbordate în port. Doar cerealele din R. Moldova sunt la moment exportate”, susține Tofan.

„Ați spus că floarea-soarelui ucraineană pentru a fi prelucrată în ulei. Fals! - Zero floarea-soarelui ucraineană intră pentru a fi prelucrată în ulei, în Giurgiulești sau în alte uzine de ulei de pe teritoriul R. Moldova.

Ați arătat niște vagoane acolo și ați spus că merg în port pentru a fi transbordate. Fals! - Sunt vagoane care intră pe la Moghileov- Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Basarabeasca-Giurgiulești-Galați pentru a ajunge în porturile din România. Și pentru că traseul este atât de lung, CFM-ul face disproporționat de multă marjă pe aceste transporturi”, a mai menționat primul ministru.

Potrivit lui, datorită acestor acțiuni de tranzit, Calea Ferată din Moldova a reușit să câștige mai mult decât pe seama tarifului intern aplicabil fermierilor și exportatorilor din R. Moldova. Potrivit datelor oferite de premier, după ce în anul 2024 pierderile erau de 320 de milioane de lei, în anul 2025 pierderile au fost de 85 de milioane de lei, iar în acest an a reușit să înregistreze profit de 23 de milioane de lei.

„Dle Costiuc, înțeleg că aveți imunitate parlamentară și vă ascundeți după ea, dar chiar nu aveți minimum discernământ să înțelegeți că intrând cu camera și arătând tot ce se întâmplă acolo în port și insinuând că sunt re-exportate cereale ucrainene, le oferiți rușilor pe tavă toată informația critică și puneți un mare risc infrastructura noastră de export pe care o avem pe Dunăre.

Și da, aveți imunitate parlamentară și mandat parlamentar, dar imunitatea parlamentară nu trebuie să vă apere de trădare, dle Costiuc”, a mai spus Vasile Tofan.

Reacția dură a venit după ce Vasile Costiuc, însoțit de deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan, au intrat pe teritoriul Portului Giurgiulești, filmând și postând pe rețelele de socializare detalii despre infrastructura strategică a portului. Deși a fost somat de polițiștii de frontieră să înceteze filmările, Costiuc a continuat să o facă și insista că efectuează control parlamentar. Cei trei deputați au spus că grâul și floarea-soarelui din Ucraina sunt aduse în R. Moldova și ulterior, re-exportate sau prelucrate pentru ulei, informații negate de Guvern.