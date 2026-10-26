Premierul Vasile Tofan, în vizită de lucru la Kiev

La Kiev, premierul este însoțit de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul energiei, Dorin Junghietu.

Întrevederea cu omologul său ucrainean va fi urmată de declarații comune de presă. Cei doi oficiali vor depune flori la Zidul Memoriei apărătorilor căzuți pentru Ucraina, în semn de omagiu adus celor care și-au pierdut viața în război.

Agenda vizitei include și o întrevedere cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk.

Totodată, Vasile Tofan va participa, alături de omologul său ucrainean, la Forumul Economic Internațional de la Kiev, dedicat oportunităților de investiții și dezvoltării cooperării economice. În cadrul vizitei, premierul va discuta și cu reprezentanții mediului de afaceri despre dezvoltarea parteneriatelor economice și extinderea relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina.