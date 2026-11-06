Premierul Vasile Tofan: „Republica Moldova trebuie să mențină relații bune cu SUA, indiferent de rezultatul alegerilor”

Șeful Guvernului a subliniat că relația cu Washingtonul este esențială pentru Republica Moldova, în special în domeniul securității și al securității energetice. Potrivit acestuia, țara noastră depinde în mare măsură de sprijinul american și trebuie să depună eforturi constante pentru menținerea unei cooperări strânse.

„Indiferent de alegerile din SUA, noi totdeauna vom avea o relație bună cu Washingtonul. Asta e soarta țărilor mici: trebuie să respecți puterile mari și să ai o relație foarte bună cu ele. Noi depindem foarte mult de Statele Unite în subiecte de securitate, inclusiv securitate energetică”, a declarat premierul.

În acest context, Vasile Tofan a amintit de grantul de 130 de milioane de dolari oferit de administrația americană pentru construcția liniei electrice care conectează Republica Moldova cu România, proiect important pentru consolidarea securității energetice a țării.

„Indiferent că sunt republicanii la putere sau că sunt democrații la putere, noi vom avea o relație bună și întotdeauna trebuie să facem acest efort”, a afirmat premierul.

Totodată, șeful Executivului a vorbit despre relația sa cu ambasadorul SUA la Chișinău, afirmând că între ei s-a stabilit o comunicare bună.

„La moment pot să spun că am o relație personală foarte bună cu ambasadorul SUA, Burkhalter. Ambii venim din domeniul de afaceri, ambii am găsit limbaj comun”, a menționat Vasile Tofan.

Premierul a reiterat că Republica Moldova este obligată să mențină relații bune cu Washingtonul, indiferent de schimbările politice din Statele Unite.

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, desfășurate pe 3 noiembrie 2026, s-au încheiat cu o victorie importantă a Partidului Democrat, care a obținut majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, preluând controlul asupra ambelor camere ale Congresului.