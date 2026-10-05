Premierul Vasile Tofan și comisarii europeni, în discuții despre energie, securitate și reforme economice pentru accelerarea parcursului european

Potrivit unui comunicat al guvernului, în discuția cu Dan Jørgensen, Comisarul european pentru Energie și Locuințe, accentul a fost pus pe consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și pe măsurile necesare pentru reducerea impactului prețurilor ridicate la energie asupra cetățenilor. Premierul a vorbit despre programul de compensații pregătit de Guvern pentru a sprijini familiile vulnerabile în contextul creșterii costurilor la gaze. În condițiile secetei severe din acest sezon, discuțiile au vizat și securitatea aprovizionării cu apă.

Prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova va continua reformele pentru construirea unui sistem energetic mai rezilient, în paralel cu avansarea procesului de aderare și obiectivul de finalizare a negocierilor tehnice până în 2028.

Cu Magnus Brunner, Comisar european pentru Afaceri Interne și Migrație, a fost discutată cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul afacerilor interne și al securității, reformele necesare în aceste sectoare, precum și parteneriatul pentru securitatea frontierei comune și a întregii regiuni. Premierul Vasile Tofan a evidențiat contribuția Republicii Moldova la securitatea regională, menționând că țara noastră nu este doar un beneficiar al solidarității europene, ci și un partener care contribuie activ la securitatea Europei.

La întrevederea cu Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, discuțiile s-au concentrat pe reformele economice ale Republicii Moldova, politica fiscală și măsurile necesare pentru apropierea sectorului financiar de standardele Uniunii Europene.

Premierul a prezentat prioritățile Guvernului privind reducerea deficitului bugetar și perspectivele economice, reforma fiscală orientată spre stimularea muncii și investițiilor, precum și restructurarea întreprinderilor de stat pentru creșterea eficienței și profitabilității acestora. De asemenea, a fost discutat angajamentul Guvernului de a eficientiza modul în care sunt gestionate resursele statului. În contextul procesului de aderare, a fost abordată și alinierea sectorului bancar din Republica Moldova la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul serviciilor financiare.

„În energie, securitate sau economie, avem aceeași abordare: facem reforme care trebuie să se simtă în viața oamenilor și, în același timp, pregătesc Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vrem energie mai sigură și costuri mai mici pentru cetățeni, instituții capabile să protejeze țara și o economie care încurajează munca și investițiile. Acesta este drumul nostru spre UE”, a declarat Prim-ministrul Vasile Tofan.