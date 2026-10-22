Președintele Cehiei, Petr Pavel: „Putin are o teamă obsesivă de a fi ucis”. Ce spune despre noua strategie a Kremlinului

Putin este „destul de izolat”, a declarat Pavel în podcastul „Ronzheimer”, conform Focus.de și Digi24.RO.

„Nu are încredere în prea mulți oameni. În plus, are o teamă aproape obsesivă de a fi ucis. Iar dacă este înconjurat doar de un număr limitat de persoane, acestea pot filtra cu succes informațiile pe care vor să i le transmită.”

Putin este „dezinformat” de conducerea militară, a explicat în continuare Pavel, care, înainte de a fi președinte, a fost șef al Statului Major General al Forțelor Armate Cehe din 2012 până în 2015, cu gradul de general, iar apoi președintele Comitetului militar al NATO din 2015 până în 2018.

„Cred că el este în continuare convins, probabil chiar pe baza rapoartelor conducerii sale militare, că operațiunea decurge cu succes.”

Și a adăugat: „Cred că este dezinformat în mai multe privințe.”

Pavel contrazice planurile de atac ale NATO împotriva Rusiei

Președintele ceh a contrazis, de asemenea, propaganda rusă privind presupusele planuri de atac ale NATO:

„Rusia susține în repetate rânduri că NATO este cea care amenință integritatea teritorială a Rusiei și chiar existența sa. Pot confirma că niciodată – deși am avut cel mai înalt nivel de acces la informații secrete din cadrul NATO – nu am văzut un plan care viza o ofensivă pe teritoriul rus. Nu am văzut niciodată un astfel de plan. Toate planurile NATO sunt defensive.”

Noua strategie a Kremlinului: refugiații

Potrivit lui Pavel, Rusia vrea să declanșeze un nou val de refugiați. Referindu-se la obiectivele de război ale Rusiei, el a spus:

„Din partea rusă, este foarte probabil ca unul dintre obiective să fie acela de a face viața în Ucraina insuportabilă și, eventual, chiar de a declanșa un nou val de refugiați către țările europene. Toate acestea au scopul simplu de a demonstra că Ucraina nu poate câștiga, că Rusia poate impune voința sa făcând viața imposibilă pentru oamenii de acolo.”

Pavel a confirmat că armata rusă se confruntă cu probleme considerabile:

„Nu am nicio îndoială că, dacă ar avea posibilitatea, Rusia ar învinge întreaga Ucraină. În acest moment, situația de pe front nu este deloc una de victorie pentru Rusia. Rusia pierde zeci de mii de soldați în fiecare lună. Numai în septembrie au fost aproximativ 50.000 de soldați uciși și răniți, într-o singură lună. Acest număr depășește cu mult ritmul în care Rusia își poate compensa pierderile de personal prin recrutare.”