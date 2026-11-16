Președintele CNSM, reținut în flagrant de CNA

Potrivit CNA, acesta ar fi pretins mijloace bănești de la administratorul unui agent economic care activa într-un spațiu închiriat de la organizația sindicală, în schimbul necreării unor impedimente în desfășurarea activității economice.

Conform datelor prezentate, președintele CNSM ar fi acționat în complicitate cu un prestator de servicii juridice al organizației, solicitând bani de la administratorul unei societăți comerciale care gestiona o unitate de alimentație publică într-un spațiu luat în chirie.

Bănuitul ar fi primit anterior suma de 4 000 de dolari pentru a nu crea impedimente în desfășurarea activității economice a societății. Ulterior, bănuitul ar fi pretins repetat aceeași sumă, invocând posibilitatea majorării chiriei, rezilierii contractului de locațiune și inițierii unor controale.

Astăzi, ofițerii CNA și procurorii anticorupție l-au reținut în flagrant pe președintele CNSM, în momentul primirii celei de-a doua tranșe, în valoare de 2 000 de dolari, din suma pretinsă.