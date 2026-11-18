Alexander Stubb afirmă în acest interviu publicat marţi că încredinţarea negocierilor cu Rusia Statelor Unite a fost "iresponsabilă".

"Am externalizat de prea mult timp angajamentul european cu Rusia şi cred că acesta a fost un lucru iresponsabil", a declarat şeful statului finlandez.

"Acum, că avem un cadru, (...), cred că liderii europeni trebuie să se angajeze în mod direct cu Putin, cu acelaşi mesaj (...) şi aceleaşi subiecte de discuţie", cere el.

Alexander Stubb şi premierul norvegian Jonas Gahr Store au discutat în octombrie la telefon cu Vladimir Putin, pe care au catalogat-o drept "sinceră şi substanţială", despre eforturile de a pune capăt Războiului din Ucraina.

Europa se pregăteşte să ia parte în mod direct la negocieri în vederea opririi Războiului din Ucraina, după ce emisarii americani Jared Kushner şi Steve Witkoff au anunţat săptămâna trecută că Kremlinul a acceptat ca negociatorii europeni să se alăture negocierilor.

Ţările europene au convenit să trimită negociatori din Germania, Franţa, Italia, Polonia şi Regatul Unit, şi reprezentanţi ai Uniunii Europene (UE) la negocieri prevăzute cu Rusia.

În prezent, după stabilirea listei participanţilor, europenii negociază cu privire la stabilirea unui mandat al negociatorilor lor.