Președintele Iotova câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale, dar va fi nevoie și de turul al doilea

Un sondaj al Alpha Research o creditează pe Iotova cu 35,3% din voturi, rezultat foarte apropiat de cel de 35,2% estimat de Myara Sociology, transmite Xinhua, preluat de agerpres.ro.



Prezența la vot a fost de 22,3% potrivit primului institut, respectiv 21,2% conform celui de-al doilea.



Rezultatele au fost anunțate la televiziunea națională.



În turul al doilea al scrutinului prezidențial, care trebuie să aibă loc în termen de șapte zile, contracandidatul actualei șefe a statului va fi fostul premier interimar Andrei Gurov, clasat al doilea în primul tur. El a obținut 32,4% din voturi conform Alpha, respectiv 32,2% după estimarea Myara.



Rezultatele finale vor fi anunțate cel mai târziu marți seara.



Președintele Bulgariei este ales pentru cinci ani; Iotova își încheie actualul mandat la sfârșitul lui ianuarie 2027.