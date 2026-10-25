Un sondaj al Alpha Research o creditează pe Iotova cu 35,3% din voturi, rezultat foarte apropiat de cel de 35,2% estimat de Myara Sociology, transmite Xinhua, preluat de agerpres.ro.
Prezența la vot a fost de 22,3% potrivit primului institut, respectiv 21,2% conform celui de-al doilea.
Rezultatele au fost anunțate la televiziunea națională.
În turul al doilea al scrutinului prezidențial, care trebuie să aibă loc în termen de șapte zile, contracandidatul actualei șefe a statului va fi fostul premier interimar Andrei Gurov, clasat al doilea în primul tur. El a obținut 32,4% din voturi conform Alpha, respectiv 32,2% după estimarea Myara.
Rezultatele finale vor fi anunțate cel mai târziu marți seara.
Președintele Bulgariei este ales pentru cinci ani; Iotova își încheie actualul mandat la sfârșitul lui ianuarie 2027.
Președintele Iotova câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale, dar va fi nevoie și de turul al doilea
Președintele în exercițiu a Bulgariei, Iliana Iotova, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale de duminică; conform sondajelor de la ieșirea de la urne, ea este prima clasată din cei 26 de candidați, însă va fi necesar un al doilea tur de scrutin, deoarece nu a obținut majoritatea.
Un sondaj al Alpha Research o creditează pe Iotova cu 35,3% din voturi, rezultat foarte apropiat de cel de 35,2% estimat de Myara Sociology, transmite Xinhua, preluat de agerpres.ro.