Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică care reunește peste 30 de state. Scopul Coaliției este sprijinirea Ucrainei în efortul de a obține un armistițiu și, ulterior, o pace justă și durabilă, precum și garanții de securitate solide, care să prevină o nouă agresiune.

Republica Moldova s-a alăturat Coaliției în iulie 2026, la reuniunea de la Paris. Participarea este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei de la începutul agresiunii ruse și este pe deplin compatibilă cu statutul de neutralitate, consfințit în Constituție. Securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate: o pace justă și durabilă în Ucraina înseamnă stabilitate pentru țara noastră.