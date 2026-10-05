Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu ministrul afacerilor externe al Estoniei aflat la Chișinău

Discuțiile s-au axat pe parcursul european al Republicii Moldova. Președintele a mulțumit Estoniei pentru sprijinul pe acest drum și a subliniat că țara noastră își continuă reformele, așteptate de cetățeni și necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, se precizează într-un comunicat al Președinției.

Cei doi oficiali au discutat și despre securitatea regională. Șeful statului a apreciat contribuția Estoniei la consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Estonia ne sprijină în mai multe domenii: Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare facilitează, din 2022, achizițiile de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de UE prin Instrumentul european pentru pace, iar Academia de e-Guvernare din Estonia contribuie la întărirea securității cibernetice a instituțiilor. Estonia susține și dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, iar experți estonieni activează în Misiunea de parteneriat a UE.

Pe plan economic, interlocutorii au evidențiat extinderea activității companiilor estoniene în Republica Moldova. Președintele Maia Sandu și ministrul Margus Tsahkna au convenit să mențină dialogul politic la nivel înalt și să aprofundeze cooperarea dintre cele două țări.