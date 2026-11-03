Președinția îl acuză pe Vasile Costiuc de răspândirea falsurilor: „Respingem ferm minciunile”

„Acuzațiile mincinoase ale lui Costiuc deja țintesc Președinția. După ce a publicat imagini din zona de frontieră de la Giurgiulești, promovând falsuri despre cerealele transportate, Vasile Costiuc continuă să lanseze acuzații nefondate, de această dată despre implicarea Președintei în numirea conducătorilor în consiliile raionale”, se arată în reacția instituției prezidențiale.

Instituția prezidențială condamnă răspândirea informațiilor false și îndeamnă cetățenii să se informeze din surse credibile.

Amintim că, pe 1 noiembrie, Vasile Costiuc și alți deputați ai Partidului „Democrația Acasă” au filmat mai multe vagoane în zona Giurgiulești, susținând că acestea transportă cereale ucrainene pentru procesare în Republica Moldova, în timp ce producția agricultorilor moldoveni rămâne nevândută. Guvernul a respins acuzațiile, precizând că marfa se afla doar în tranzit spre România.

Pe 2 noiembrie, premierul Vasile Tofan l-a acuzat public pe Costiuc de răspândirea unor falsuri. „Domnule deputat Costiuc, sunteți un mincinos. Mai rău – un om care e gata să dea foc țării în goana după like-uri și hype iresponsabil”, a declarat șeful Executivului. Acesta a avertizat că publicarea imaginilor din zona portului ar putea pune în pericol infrastructura critică a țării.

La rândul său, Costiuc a respins acuzațiile privind încălcarea regulilor de frontieră, susținând că filmările au fost realizate de pe un drum public.