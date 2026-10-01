Preţul petrolului Brent a crescut joi cu peste 4%, după informaţii că SUA trimit al treilea portavion în Orientul Mijlociu

Contractele futures pentru Brent, referinţa internaţională, au urcat cu aproximativ 4,6%, la 102,55 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu aproximativ 3%, la 93,24 dolari pe baril, scrie News.RO.

Oficiali americani au declarat pentru The Wall Street Journal că portavionul ar urma să ajungă în regiune până la sfârşitul lunii noiembrie. Washingtonul intenţionează, de asemenea, să desfăşoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeaşi perioadă.

Creşterea cotaţiilor a fost susţinută şi de informaţiile potrivit cărora China încearcă să protejeze aprovizionarea internă cu carburanţi. PetroChina a anulat mai multe transporturi de benzină şi combustibil pentru avioane programate pentru octombrie, au declarat pentru Reuters mai multe surse. CNBC precizează că nu a putut verifica independent informaţia.

Pieţele globale de energie continuă să fie afectate de perturbările aprovizionării provocate de războiul dintre SUA şi Iran în Orientul Mijlociu şi de războiul din Ucraina. UOB a arătat într-o notă că fluxurile de ţiţei din Orientul Mijlociu se apropie de nivelurile de dinaintea războiului, însă aprovizionarea cu produse petroliere, în special benzină, continuă să fie redusă.

Temerile privind aprovizionarea cu ţiţei s-au diminuat după reluarea încărcării petrolierelor în portul saudit Yanbu de la Marea Roşie, în urma repornirii conductei Est-Vest. Aceasta a devenit o rută importantă pentru transportul petrolului saudit în condiţiile în care Iranul a blocat Strâmtoarea Hormuz.

David Morrison, analist senior de piaţă la Trade Nation, a declarat că conducta Est-Vest a preluat o mare parte din transportul ţiţeiului din Golf. Deşi aceasta funcţionează încă mult sub capacitatea maximă, reluarea operaţiunilor a oferit o anumită relaxare pieţei.

Investitorii urmăresc în continuare evoluţiile din Orientul Mijlociu, pe fondul incertitudinilor privind conflictul cu Iranul. Oficiali americani şi iranieni au purtat luni discuţii indirecte separate, prin intermediul unor mediatori, în timpul Adunării Generale a ONU de la New York.