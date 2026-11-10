Prețurile au crescut cu 10,8% într-un an. Motorina s-a scumpit cu 82%, iar gazele naturale – cu 56%

În ultimele 12 luni, produsele alimentare s-au scumpit cu peste 6%, bunurile nealimentare – cu 9,5%, iar serviciile prestate populației – cu 18%.

În categoria produselor alimentare, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la legume – cu circa 16%, fructe – cu 9%, pâine și ulei vegetal – cu câte 6%, precum și la lapte și produse lactate – cu aproximativ 6%. Dintre bunurile nealimentare, gazul lichefiat s-a scumpit cu peste 31%, cărbunele – cu 29%, încălțămintea și îmbrăcămintea – cu circa 5%, iar medicamentele – cu peste 4%.

În cazul serviciilor, tarifele la gazele naturale au crescut cu peste 56% față de octombrie 2025, cele la energia termică – cu circa 34%, iar cele pentru transportul de pasageri – cu 31,6%. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 24%, iar serviciile de alimentare cu apă și canalizare – cu peste 10%.

Comparativ cu luna septembrie, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la energia termică – cu 61% și la gazele naturale – cu 29%. În aceeași perioadă, legumele s-au scumpit cu 14,5%, ouăle – cu circa 6%, iar uleiul vegetal – cu 2%.