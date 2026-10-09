Prețurile de consum au crescut cu 8,6% într-un an. Carburanții, în topul scumpirilor

Potrivit BNS, în ultimele 12 luni, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la serviciile prestate populației – cu circa 13%, urmate de bunurile nealimentare – cu 9% și produsele alimentare – cu puțin peste 5%.

La produsele alimentare, cele mai accentuate creșteri de preț au fost înregistrate la legume – cu 8%, fructe – cu circa 7%, precum și la lapte și produse lactate și pâine din făină de grâu – cu câte aproximativ 6%.

În cazul bunurilor nealimentare, combustibilii și carburanții s-au scumpit cu 34,5% într-un an. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la motorină – cu peste 76%, benzină – cu peste 42%, cărbune – cu 33% și gaze lichefiate – cu 22%.

La servicii, transportul de pasageri s-a scumpit cu circa 30%, energia electrică – cu aproximativ 24%, gazele naturale – cu peste 21%, iar serviciile de alimentare cu apă și canalizare – cu peste 12%.

La nivel regional, cea mai ridicată inflație anuală a fost înregistrată în sudul țării și în municipiul Chișinău, unde a ajuns la circa 9%. În nordul țării, inflația a constituit 8,5%, iar în regiunea centrală – puțin peste 8%.