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Prețurile de consum au crescut cu 8,6% într-un an. Carburanții, în topul scumpirilor

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Prețurile de consum au crescut cu 8,6% într-un an. Carburanții, în topul scumpirilor

Prețurile de consum au crescut cu 8,6% în luna septembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, scumpirile au fost determinate de majorarea prețurilor la servicii, bunuri nealimentare și produse alimentare, transmite IPN.

Potrivit BNS, în ultimele 12 luni, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la serviciile prestate populației – cu circa 13%, urmate de bunurile nealimentare – cu 9% și produsele alimentare – cu puțin peste 5%.

La produsele alimentare, cele mai accentuate creșteri de preț au fost înregistrate la legume – cu 8%, fructe – cu circa 7%, precum și la lapte și produse lactate și pâine din făină de grâu – cu câte aproximativ 6%.

În cazul bunurilor nealimentare, combustibilii și carburanții s-au scumpit cu 34,5% într-un an. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la motorină – cu peste 76%, benzină – cu peste 42%, cărbune – cu 33% și gaze lichefiate – cu 22%.

La servicii, transportul de pasageri s-a scumpit cu circa 30%, energia electrică – cu aproximativ 24%, gazele naturale – cu peste 21%, iar serviciile de alimentare cu apă și canalizare – cu peste 12%.

La nivel regional, cea mai ridicată inflație anuală a fost înregistrată în sudul țării și în municipiul Chișinău, unde a ajuns la circa 9%. În nordul țării, inflația a constituit 8,5%, iar în regiunea centrală – puțin peste 8%.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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