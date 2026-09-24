Prețurile la energie și compensațiile, discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și premierul Norvegiei

„Prețurile la energie pun o presiune mare, iar Rusia încearcă să exploateze această situație prin mesaje manipulatorii și propagandă. Avem o iarnă grea înainte, însă Guvernul va acorda compensații, iar acest sprijin, chiar dacă pare mic, face diferența pentru oameni”, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan.

Oficialii au mai vorbit despre consolidarea relațiilor bilaterale și continuarea proiectelor comune în domenii importante pentru dezvoltarea și reziliența Republicii Moldova. În context, cei doi premieri au discutat și despre atacurile hibride ale Rusiei și despre necesitatea consolidării rezilienței Republicii Moldova.

Totodată, Vasile Tofan a invitat companiile și fondurile norvegiene să analizeze oportunitățile de investiții din Republica Moldova, iar Jonas Gahr Støre și-a exprimat deschiderea pentru noi proiecte și dezvoltarea relațiilor economice bilaterale.

Un alt subiect al discuției a fost sprijinul pentru educație. Oficialii au abordat proiectul „Școlilor model”, susținut de Norvegia și implementat prin Ministerul Educației și Cercetării. Partea norvegiană și-a exprimat interesul pentru continuarea cooperării și în acest domeniu.