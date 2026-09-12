Prețurile lemnului de foc, între 380 și 1 265 de lei pentru un metru ster

Prețurile sunt prezentate de Ministerul Mediului în contextul creșterii cererii odată cu apropierea sezonului rece, transmite IPN.

Autoritățile precizează că prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de sortiment și condițiile de comercializare. La întreprinderea silvică din Bălți, un metru ster de lemn moale costă, în medie, 540 de lei, iar unul de lemn tare – 1 080 de lei. La Călărași, prețurile sunt de 580 și, respectiv, 980 de lei, iar la Orhei – de 600 și 1 000 de lei.

Ministerul Mediului recomandă cetățenilor să procure lemnul doar din surse autorizate și să verifice proveniența acestuia. La cumpărare, oamenii sunt îndemnați să solicite factura sau bonul fiscal și să păstreze documentele care confirmă achiziția. Potrivit instituției, lemnul cumpărat fără acte nu oferă garanția unei proveniențe legale și poate favoriza comerțul ilegal cu masă lemnoasă.

În perioada următoare, verificările la nivel național vor fi intensificate. Controalele vor viza zonele de tăiere, transportul și proveniența masei lemnoase, precum și documentele care însoțesc comercializarea acesteia, inclusiv în cazul lemnului livrat gospodăriilor.

Cetățenii care suspectează cazuri de tăiere, transport sau comercializare ilegală a lemnului sunt îndemnați să sesizeze Inspectoratul pentru Protecția Mediului sau Poliția.