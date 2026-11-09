Prețurile producătorilor agricoli au crescut cu 1% în nouă luni. Legumele și fructele s-au ieftinit

Potrivit BNS, cele mai mari creșteri de prețuri în sectorul vegetal au fost înregistrate la culturile etero-oleaginoase, cu circa 43%, și la rapiță, cu peste 32%. Totodată, prețurile culturilor tehnice au crescut cu 16%, inclusiv al sfeclei de zahăr, cu 22%, iar cel al florii-soarelui, cu aproximativ 3%.

În schimb, cele mai mari ieftiniri au fost înregistrate la culturile bostănoase alimentare, cu circa 44%, fructe și pomușoare, cu peste 25%, și leguminoase pentru boabe, cu 21,5%. Prețurile legumelor au scăzut cu 19%, ale porumbului pentru boabe, cu 15,5%, ale strugurilor, cu aproximativ 11%, iar ale grâului, cu 5%.

În sectorul animalier, prețurile producătorilor au scăzut cu 7% la porcine, cu 7% la ovine și caprine și cu 1,5% la lapte. În același timp, ouăle alimentare s-au scumpit cu peste 13%, bovinele, cu 7%, iar mierea de albine, cu puțin peste 6%.

În același timp, datele BNS arată că ritmul de creștere a prețurilor producătorilor agricoli a încetinit considerabil față de aceeași perioadă a anului trecut, când majorarea medie a fost de 19,6%. În primele nouă luni ale anului trecut, prețurile produselor vegetale crescuseră cu 25%, iar cele ale produselor animaliere, cu 4%.