Prim-ministrul Vasile Tofan: Bugetul 2027 se va axa pe economisirea banilor publici și reducerea deficitului

„Dacă ne uităm la evoluția din acest an, industria a crescut cu aproximativ 8%. Este o creștere bună, având în vedere contextul macroeconomic din Europa și din lume. Exporturile de produse fabricate în Republica Moldova au crescut cu aproximativ 13%, ceea ce reprezintă un avans semnificativ. Printre sectoarele care se dezvoltă bine se numără turismul medical, cu o creștere de peste 20%. Acest sector a depășit deja 100 de milioane de euro la export și este unul important. Se dezvoltă și industria farmaceutică, inclusiv producția destinată exportului, în special pe piețele asiatice. Sunt multe companii care înregistrează creșteri de 15–20%. Sectorul IT, în pofida dificultăților de pe piață, continuă să crească cu peste 20%. Așadar, vedem o evoluție bună în mai multe domenii, în special în sectorul serviciilor”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul estimează că 2026 va fi un an bun și pentru producătorii agricoli, datorită perspectivelor unei recolte bogate și prețurilor favorabile la unele produse. El a oferit drept exemplu rapița, recoltată și comercializată la prețuri bune, pe fondul randamentelor mai slabe din Europa.

În pofida evoluțiilor pozitive din anumite ramuri, Guvernul trebuie să gestioneze mai multe cheltuieli importante, între care compensarea creșterii prețurilor la energie, majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar și onorarea obligațiilor sociale. În acest context, autoritățile consideră necesară reducerea unor cheltuieli publice pentru a limita deficitul bugetar.

„Trebuie să economisim în orice caz. Consider că trebuie să trăim în limitele mijloacelor pe care le avem, iar atunci când deficitul bugetar a depășit deja 5% din PIB, înseamnă că depășim aceste limite. De aceea, trebuie să reducem unele cheltuieli, iar în anumite domenii chiar semnificativ”, a declarat Vasile Tofan.

Tofan a menționat că deși datoria publică reprezintă aproximativ 37% din PIB, costurile de deservire a acesteia au crescut pe fondul inflației și al majorării ratei de bază. O soluție analizată de autorități este convertirea unei părți din datoria internă, contractată în lei, în datorie în valută, care, potrivit lui Tofan, ar avea costuri mai mici.

Premierul a explicat de ce proiectul Legii Bugetului de stat pentru anul 2027 încă nu a fost propus Parlamentului. Autoritățile au considerat că măsurile de economisire prevăzute inițial nu sunt suficiente, a subliniat Tofan.

„Ne-am propus ca bugetul pentru anul viitor să fie un buget al economisirii. Economisirii în sensul de a economisi, nu de la cuvântul economie. Trebuie să economisim, de aceea am întors mai multe bugete, pentru că am considerat că nu economisim suficient în ceea ce privește anumite cheltuieli”, a declarat Vasile Tofan.

Potrivit premierului, autoritățile vor reveni cu proiectul bugetului după ce vor avea certitudinea că acesta reflectă în mod real obiectivul de reducere a cheltuielilor. Deocamdată, cifrele bugetare nu sunt definitivate, însă prioritatea este reducerea deficitului.

„Anul 2027 va fi unul dificil. Trebuie să acordăm compensații, să majorăm salariile, dar, în același timp, trebuie să reducem alte cheltuieli. Pe acest aspect ne concentrăm foarte mult”, a afirmat prim-ministrul.

Vasile Tofan a precizat că încă din luna septembrie ministerele și agențiile au primit indicații privind reducerea cheltuielilor, atât în ceea ce privește personalul, cât și costurile de funcționare. Unele agenții au fost îndemnate să se unească cu alte instituții, măsuri care, potrivit premierului, sunt necesare pentru eficientizarea administrației publice și economisirea banilor.

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2027 urma să fie prezentat Parlamentului până la 15 octombrie, potrivit calendarului legal.