Prima declarație a lui Krasnoselski după vizita la Moscova. Ce spune despre livrările de gaze

”La Moscova mi s-a transmis un mesaj clar că Moscova nu va lăsa Transnistria și va oferi tot sprijinul pentru livrările de gaz și, respectiv, de energie electrică. Da, există, desigur, dificultăți de ordin tehnic, pe care le soluționăm împreună cu toți partenerii”, a declarat Krasnoselski, mulțumind Rusiei pentru sprijin.

La rândul său, așa-numitul vicepremier și responsabil pentru dezvoltarea economică din administrația separatistă, Serghei Obolonik, a recunoscut că situația aprovizionării cu gaze rămâne dificilă, dar a calificat-o drept ”complicată, dar gestionabilă”.

Potrivit acestuia, autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol întreprind o serie de măsuri tehnice privind producerea energiei electrice, pentru a stabiliza livrările de gaze. Obolonik nu a menționat însă faptul că Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES) a trecut la utilizarea cărbunelui.

Totodată, reprezentantul administrației separatiste a susținut că au fost identificate sursele de finanțare a achizițiilor de gaze până la 1 aprilie. Potrivit estimărilor prezentate de acesta, în perioada iernii, regiunea transnistreană ar urma să primească până la trei milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi.

Amintim că Vadim Krasnoselski a revenit de la Moscova pe 15 noiembrie, aterizând pe Aeroportul Internațional Chișinău în jurul orei 18:00. La sosire, acesta a fost condus de angajații Poliției de Frontieră pentru verificări suplimentare.

Ulterior, Guvernul a confirmat revenirea liderului de la Tiraspol și a anunțat că acestuia îi va fi interzis să părăsească Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat timp de cinci ani.

”Confirmăm aterizarea lui Vadim Krasnoselski la Chișinău. După procedurile de control, acesta va suporta consecințele incidentului recent de la Moscova, inclusiv interdicția de a ieși din țară prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova timp de 5 ani”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, pe 15 noiembrie.

Măsura a fost anunțată după ce președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Vadim Krasnoselski Ordinul de Onoare al Federației Ruse, pentru activitatea sa în fruntea regiunii transnistrene.