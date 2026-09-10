Prima extrădare între R. Moldova și India. Un bărbat acuzat de omor și trafic de droguri va fi predat autorităților

Hotărârea prin care instanța a admis demersul Ministerului Justiției privind extrădarea bărbatului a devenit definitivă pe 16 iulie. Instanța a dispus și predarea acestuia autorităților indiene, procedură care urmează să aibă loc în curând.

Cetățeanul indian a fost reținut pe 24 februarie 2026, la un punct de trecere a frontierei Republicii Moldova, în baza unei notificări INTERPOL emise la solicitarea autorităților din India.

Pe durata procedurii de extrădare, Procuratura Generală a solicitat aplicarea și menținerea arestului preventiv pentru a împiedica eschivarea acestuia. Totodată, instituția precizează că a menținut legătura cu autoritățile indiene pentru schimbul de informații și documente și pentru coordonarea procedurilor necesare.

Potrivit informațiilor transmise de partea indiană, cele trei cauze penale în care este vizat bărbatul se află în faza de judecată. După extrădare, acesta urmează să răspundă în fața instanțelor din India pentru faptele care îi sunt imputate.

Procuratura Generală califică procedura drept o premieră în cooperarea judiciară dintre Republica Moldova și India.

Datele instituției arată că, în primul semestru al anului 2026, în Republica Moldova au fost reținute 34 de persoane anunțate în urmărire internațională de autoritățile altor state. Pentru comparație, au fost reținute 42 de persoane în 2025, 40 în 2024, 34 în 2023 și 52 în 2022.