Pentru anumite categorii de persoane va fi menținută și reducerea de 75% la plata primei, acestea urmând să achite 3 160 de lei. Facilitatea nu se va aplica nomazilor digitali, care vor achita prima integral, în termenul prevăzut de lege.

Potrivit proiectului, veniturile din primele de asigurare medicală în sumă fixă achitate de persoanele fizice sunt estimate la 521,1 milioane de lei în 2027. Această sumă este cu 35,4% mai mare decât cea aprobată pentru 2026 și cu 9,7% peste nivelul precizat pentru anul curent.

Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, proiectul legii bugetului de stat și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2027 urmează să fie examinate miercuri de Guvern.