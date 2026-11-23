Administrația Națională a Drumurilor recomandă șoferilor să manifeste prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze distanța de siguranță între autovehicule. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să se asigure că mașinile sunt pregătite pentru sezonul rece, inclusiv cu pneuri de iarnă.

Atenție sporită este necesară în special pe sectoarele unde există risc de formare a poleiului. Pentru a solicita intervenția drumarilor sau a semnala situații de urgență, participanții la trafic pot apela Serviciul Operativ al AND, disponibil non-stop, la numerele 078 337 744 și 060 477 117. Sesizările pot fi transmise și prin Viber sau WhatsApp.