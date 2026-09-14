Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

„Orice apel adresat regimului de la Kiev de a înceta atacurile asupra infrastructurii economice civile nu poate fi decât salutat”, a comentat el cu privire la apelul lui Trump către Vladimir Zelenski, transmite Digi24.ro.

Liderul de la Casa Albă îi cerea lui Zelenski să înceteze atacurile asupra producției de motorină din Rusia, din cauza problemelor cu care se confruntă economia americană.

Președintele SUA, Donald Trump, spunea Ucrainei să oprească atacurile asupra infrastructurii rusești pentru producția de motorină, susținând că acestea contribuie la penuria globală de combustibil. Declarația vine în contextul în care războiul SUA împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

„Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă infrastructura pentru producția de motorină din Rusia”, a spus Trump. „Să atace ținte, dar nu infrastructura pentru motorină, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a mai declarat acesta.