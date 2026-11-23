”Această «interdicție» este, din nou, doar retorică. Până în prezent, nu există niciun document oficial în acest sens”, a declarat Krasnoselski.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a anunțat că autoritățile de la Chișinău i-au interzis liderului separatist să părăsească Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat pentru o perioadă de cinci ani. Măsura a fost anunțată după ce Krasnoselski a fost decorat de Vladimir Putin cu Ordinul de Onoare al Federației Ruse, în cadrul unei ceremonii desfășurate pe 4 noiembrie, la Kremlin.

Amintim că Vadim Krasnoselski conduce administrația separatistă de la Tiraspol din 2016. Regiunea transnistreană se află în afara controlului constituțional al autorităților de la Chișinău, iar pe teritoriul acesteia staționează ilegal trupe rusești, în pofida angajamentelor internaționale ale Moscovei privind retragerea lor.