Prima reacție a Moscovei după măsurile anunțate de Chișinău împotriva lui Krasnoselski. Ozerov spune că nu înțelege nemulțumirea autorităților

Comparația omite însă contextul care a provocat reacția Chișinăului. Krasnoselski a fost decorat la Kremlin pe 4 noiembrie, de Ziua Unității Naționale a Rusiei, iar Vladimir Putin l-a prezentat drept „președinte al Republicii Moldovenești Nistrene”, deși chiar Federația Rusă nu recunoaște independența regiunii separatiste.

Mai mult, în discursul susținut la Moscova, Krasnoselski a declarat că Transnistria este „parte a lumii ruse” și a vorbit despre apartenența regiunii la „Marea Patrie”.

În pofida acestui context, Ozerov susține că reacția Chișinăului este greu de înțeles.

„Nu este clar de ce decorarea lui Vadim Nikolaevici Krasnoselski cu un ordin rusesc a provocat o reacție emoțională atât de puternică, cu atât mai mult cu cât acest ordin nu are vreo conotație ideologică”, a declarat diplomatul.

Ozerov a invocat-o în acest context pe Maia Sandu, afirmând că și președintele Republicii Moldova a primit distincții din partea altor state. Ambasadorul rus a susținut că Ordinul de Onoare oferit lui Krasnoselski reprezintă doar o recunoaștere a activității acestuia.

Kremlinul a oferit însă o motivație explicită pentru decorare. Putin a lăudat contribuția lui Krasnoselski la consolidarea legăturilor cu Rusia și la păstrarea limbii ruse și a ceea ce Moscova numește „adevărul istoric” în regiunea transnistreană.

Ozerov a apărat și sprijinul acordat de Moscova administrației separatiste, susținând că liderul de la Tiraspol ar fi contribuit la menținerea economiei și a sistemului social al regiunii și la asigurarea populației cu gaze și căldură.

„Aici se spune permanent că Transnistria este parte a Moldovei. Atunci ce obiecții poate provoca ajutorul pe care Rusia îl acordă unei părți a Moldovei?”, a declarat Ozerov.

Autoritățile de la Chișinău au calificat însă acțiunea Kremlinului drept „o provocare a Rusiei pentru a împiedica integrarea europeană a Republicii Moldova” și au anunțat că, la revenirea lui Krasnoselski de la Moscova, acestuia îi vor fi aplicate măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova timp de cinci ani.

Deplasarea lui Krasnoselski în Rusia a avut loc cu scopul declarat de a discuta despre aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene în sezonul rece.