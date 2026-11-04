Prima reacție venită de la Kremlin după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA

„Președintele Trump rămâne în funcție. Sperăm sincer că își va continua și eforturile pentru pace”, a afirmat Peskov într-un comentariu acordat jurnalistului Alexander Iunașev, de la publicația rusă Life, citat de agenția rusă TASS, preluat de DIGI24.ro

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că o nouă rundă de negocieri trilaterale ar urma să aibă loc în curând. El a menționat și demersurile primei doamne a SUA, Melania Trump, pe care le-a descris drept un succes.

„O nouă rundă de negocieri trilaterale va avea loc în curând, iar eforturile de mediere pentru pace ale primei doamne a SUA, Melania Trump, au avut succes. Sperăm că toate acestea vor continua”, a declarat Peskov.

Întrebat dacă Congresul american ar putea bloca eforturile lui Donald Trump pentru pace, oficialul rus a refuzat să facă speculații și a spus că aceasta este „o chestiune internă a Americii”.

Alegerile intermediare din SUA au avut loc marți și s-au încheiat cu pierderea controlului asupra ambelor camere ale Congresului de către republicanii președintelui Donald Trump, potrivit proiecțiilor posturilor de televiziune americane. Scrutinul a vizat toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime dintre locurile din Senat. Rezultatul este important pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Trump, întrucât schimbă raportul de forțe din Congres.