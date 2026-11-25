„Așa cum s-a afirmat deja la Palatul Elysée, există o condiție: trebuie să primim confirmarea faptului că Europa va avea un loc cu drepturi depline la masa negocierilor privind soluționarea conflictului din Ucraina”, a spus interlocutorul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, transmite Digi24.RO.

Pe 19 noiembrie, la summitul APEC din China, Putin a declarat că autoritățile ruse au invitat reprezentanții europeni la Moscova pentru a afla poziția acestora cu privire la „asigurarea securității în regiune”.

Rusia trebuie să înțeleagă ce „va aduce Europa în aceste negocieri”, a explicat președintele. Potrivit acestuia, după aceea, Kremlinul va decide în ce format să continue dialogul cu Ucraina. Surse ale Bloomberg au relatat că oficiali din Franța, Germania și Marea Britanie au discutat despre o posibilă întâlnire cu autoritățile ruse.

Data și detaliile unei posibile vizite a „troicii europene” la Moscova nu au fost încă stabilite, a declarat pentru RBC un reprezentant al ambasadei Franței. Potrivit acestuia, invitația de a veni la Moscova pentru negocieri este „încurajatoare”, întrucât până acum Rusia a avut contacte doar cu Washingtonul, „pornind de la convingerea că SUA decid totul în locul UE”.

„Totuși, nu este așa. Tocmai Europa va trebui să joace un rol central în discutarea unei serii de chestiuni în cadrul procesului de soluționare: viitorul arhitecturii de securitate, sancțiunile, reconstrucția Ucrainei și activele rusești înghețate”, a declarat reprezentantul misiunii diplomatice.

Potrivit interlocutorului, în Europa se intensifică dorința de a participa la negocierile cu Rusia, deși există în continuare opinii diferite în această privință.

„În orice caz, pentru a ajunge la pace, trebuie să discutăm cu toate părțile”, a spus reprezentantul ambasadei. Anterior, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a exprimat disponibilitatea de a negocia cu Rusia în privința păcii în Ucraina.

El a îndemnat politicienii europeni să îi urmeze exemplul, caracterizând refuzul invitației la Moscova drept un „semnal greșit” adresat lui Putin.

„Trebuie să ne angajăm în dialog. Numai cei care îl poartă obțin, în cele din urmă, rezultate”, a declarat ministrul. În același timp, el a subliniat că Moscova nu este în prezent „cel mai potrivit loc” pentru o întâlnire diplomatică.



