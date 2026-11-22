Cele 15 loturi au destinații diferite, inclusiv pentru obiective compatibile cu zonele S, R2, C2, R3, R6 și R7, precum și terenuri destinate deținătorilor de loturi adiacente.

Alte cinci terenuri sunt propuse pentru locațiune, fără drept de construcții capitale și privatizare. Acestea au suprafețe cuprinse între trei și 19 ari și sunt destinate amenajării unor parcări auto provizorii în sectoarele Botanica și Ciocana.

Suprafața terenurilor scoase la licitație variază între 0,0141 și 2,0239 hectare.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, precum și investitori străini. Cei interesați trebuie să depună actele necesare la Agenția din Chișinău „Capitalimobil” SRL, pe strada Armenească, 43, cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea licitației.

Licitația funciară cu strigare va avea loc pe 11 decembrie, la ora 10:00, în incinta Preturii sectorului Centru, de pe strada Bulgară, 43.