Primăriile amalgamate vor beneficia de finanțări de 3,49 miliarde de lei în următorii doi ani

Banii vor fi investiți în modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, renovarea școlilor și grădinițelor, precum și în alte proiecte de infrastructură locală. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, transmite IPN.

Într-o conferință de presă, ministrul a declarat că fondurile vor fi repartizate celor 161 de clustere de localități implicate în amalgamare, în mod egal pentru cei doi ani: câte 50% în 2027 și 2028. Din suma totală, aproximativ 1,49 miliarde de lei vor reveni regiunii Centru, 1,27 miliarde de lei regiunii Nord, 613 milioane de lei regiunii Sud și 116 milioane de lei regiunii Chișinău.

Primăriile vor putea gestiona direct lucrările, sub monitorizarea agențiilor de dezvoltare regională, sau vor putea delega implementarea proiectelor acestor agenții. Alegerea mecanismului va depinde de experiența și capacitatea administrativă a autorităților locale.

Accesarea fondurilor va presupune patru etape: informarea, depunerea, evaluarea și aprobarea proiectelor. Primăriile vor prezenta propunerile prioritare și bugetele estimative, agențiile de dezvoltare regională le vor evalua, iar o comisie mixtă va examina rezultatele. Ulterior, MIDR va aproba proiectele selectate și sumele alocate.

În decembrie, agențiile vor organiza sesiuni de informare cu reprezentanții primăriilor, pentru stabilirea priorităților și pregătirea documentației. Depunerea proiectelor va începe din 1 ianuarie 2027, iar evaluarea va dura aproximativ o lună și jumătate.

Vladimir Bolea a precizat că banii vor putea fi utilizați doar pentru investiții în infrastructura locală, nu și pentru achitarea restanțelor salariale, rambursarea creditelor sau acoperirea altor datorii.