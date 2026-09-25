Primarul Comratului anunță că va candida pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

Serghei Anastasov și-a motivat decizia prin experiența acumulată în administrația publică locală și colaborarea cu autoritățile centrale, administrațiile locale și partenerii internaționali. Potrivit lui, cetățenii trebuie să evalueze candidații în funcție de activitatea și rezultatele acestora și și-a exprimat convingerea că Găgăuzia poate fi dezvoltată prin eforturi comune.

Până în prezent, fostul deputat democrat Corneliu Dudnic și deputatul fracțiunii „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, au depus actele pentru constituirea grupurilor de inițiativă în susținerea candidaturilor independente.

Fiodor Gagauz a depus actele pentru a candida din partea Partidului Socialiștilor, iar fostul deputat al Adunării Populare a Găgăuziei Roman Tiutin și-a anunțat intenția de a participa la scrutin din partea Partidului „Alianța Moldovenii”.