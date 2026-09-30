Primarul din Copceac vrea să candideze la funcția de bașcan al Găgăuziei

Grupul de inițiativă urmează să colecteze semnăturile necesare pentru înregistrarea lui Oleg Garizan în cursa electorală.

Documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei pot fi depuse până pe 6 octombrie, inclusiv. Alegerile pentru funcția de bașcan vor avea loc pe 15 noiembrie, concomitent cu alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.

Anterior, actele pentru participarea la scrutin au fost depuse de Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor, precum și de deputatul Alexandr Stoianoglo și fostul deputat Corneliu Dudnic, ambii desemnați de grupuri de cetățeni pentru a candida independent.