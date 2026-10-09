Primarul Kievului le recomandă unor locuitori să plece temporar din Capitală: „Este o chestiune de supraviețuire”

„În fiecare zi apar noi informații despre clădiri distruse, oameni răniți sau uciși, pe măsură ce atacurile asupra orașului nostru se intensifică. Astăzi, este o chestiune de supraviețuire”, a declarat Vitali Kliciko într-un interviu acordat agenției AFP, citat de publicația ucraineană Ukrainska Pravda, preluat la mediafax.ro.

Primarul le-a sugerat celor care au posibilitatea să se mute temporar la rude sau prieteni din afara Kievului să ia în considerare această variantă.

El a subliniat însă că nu va face apel la evacuarea completă a Capitalei.

Kliciko a susținut că plecarea în masă a locuitorilor și abandonarea orașelor ar servi intereselor liderului de la Kremlin.

„Acesta este obiectivul lui Putin: cel mai bun scenariu pentru el ar fi ca noi toți să plecăm și să-i predăm orașele noastre goale și țara noastră”, a afirmat edilul.

Kievul se pregătește pentru o iarnă dificilă

Autoritățile capitalei ucrainene pregătesc sisteme de încălzire de rezervă și constituie stocuri de combustibil, alimente și apă potabilă, în perspectiva sezonului rece.

Kliciko a avertizat însă că aceste măsuri ar putea să nu fie suficiente dacă apărarea antiaeriană nu va reuși să respingă atacurile rusești.

Loviturile au provocat deja întreruperi ale alimentării cu energie electrică și probleme în furnizarea apei.

Întreruperi ale curentului au afectat mai multe districte din Kiev joi, 8 octombrie

Primarul a atras atenția că avarierea gravă a infrastructurii de apă ar putea declanșa o criză de amploare în Capitală.

Situația energetică a fost deosebit de instabilă pe 8 octombrie.

În cursul dimineții, compania națională Ukrenergo a dispus întreruperi de urgență ale curentului în Kiev și în mai multe districte din regiunea învecinată.

Ulterior, rețeaua a revenit pentru scurt timp la un program de întreruperi planificate, însă penele de curent au fost reintroduse după noi atacuri rusești.

Întreruperile au afectat și transportul public.

Metroul și unele servicii de transport din capitală au fost oprite temporar, potrivit informațiilor publicate de Ukrainska Pravda.

Atacurile rusești s-au intensificat

Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni, iar loviturile au vizat atât infrastructura energetică, cât și obiective de transport. La începutul lunii octombrie, forțele ruse au atacat poduri peste râul Nipru, legături importante între cele două maluri ale capitalei.

În acest context, autoritățile încearcă să mențină funcționarea serviciilor esențiale și să pregătească orașul pentru eventuale întreruperi prelungite ale electricității, încălzirii și alimentării cu apă.

Mesajul lui Kliciko nu reprezintă, așadar, un ordin de evacuare a Kievului, ci un avertisment adresat celor care au unde să se adăpostească temporar în afara capitalei. Primarul susține că orașul trebuie să se pregătească pentru o iarnă dificilă, în condițiile în care atacurile rusești continuă să pună presiune asupra infrastructurii și asupra vieții de zi cu zi a locuitorilor.