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Primarul Moscovei informează că 630 de drone au fost lansate spre regiune în timpul nopții

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Primarul Moscovei informează că 630 de drone au fost lansate spre regiune în timpul nopții

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a indicat că 630 de drone au fost lansate în noaptea de miercuri spre joi în direcția regiunii moscovite, făcând doi răniți, la câteva ore după negocierile ruso-americane pentru a pune capăt războiului cu Ucraina.

„De la ora 20:30 pe 21 octombrie până la ora 04:00 pe 22 octombrie, 630 de drone s-au îndreptat către regiunea Moscovei. Majoritatea dintre ele au fost distruse de sistemele de apărare aeriană la o distanță sigură de obiectivul lor”, a declarat Sobianin într-un mesaj pe rețelele de socializare, adăugând că două persoane au fost rănite.

El a menționat că 163 dintre aceste drone s-au apropiat de Moscova, relatează AFP, preluat de agerpres.ro.

La rândul său, Ucraina a raportat că a suferit simultan un atac cu rachete asupra Kievului, soldat cu șase răniți, potrivit primarului capitalei ucrainene, Vitali Kliciko. Un atac a avariat, de asemenea, o infrastructură de transport.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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