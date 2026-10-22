Primarul Moscovei informează că 630 de drone au fost lansate spre regiune în timpul nopții

„De la ora 20:30 pe 21 octombrie până la ora 04:00 pe 22 octombrie, 630 de drone s-au îndreptat către regiunea Moscovei. Majoritatea dintre ele au fost distruse de sistemele de apărare aeriană la o distanță sigură de obiectivul lor”, a declarat Sobianin într-un mesaj pe rețelele de socializare, adăugând că două persoane au fost rănite.



El a menționat că 163 dintre aceste drone s-au apropiat de Moscova, relatează AFP, preluat de agerpres.ro.



La rândul său, Ucraina a raportat că a suferit simultan un atac cu rachete asupra Kievului, soldat cu șase răniți, potrivit primarului capitalei ucrainene, Vitali Kliciko. Un atac a avariat, de asemenea, o infrastructură de transport.