Primele listări la BIMx ar putea fi obligațiuni. Bursa pregătește lansarea activității

Veronica Arpintin, a menționat într-un interviu pentru IPN că în august, BIMx a obținut licența pentru activitatea de operator de piață și autorizațiile pentru piața reglementată și sistemul multilateral de tranzacționare. „Probabil vom începe cu obligațiuni, pe platforma Bursei Internaționale a Moldovei. Ce este ferm și sigur, deși nu vă pot da acum o dată exactă, este că este un proces destul de complex și responsabil și ține de mai multe aspecte de securitate.”, a declarat Veronica Arpintin. Totodată, ea a confirmat că BIMx este în discuții cu companii private interesate să utilizeze instrumentele pieței de capital.

Pe termen de trei-cinci ani, conducerea BIMx își propune să dezvolte și segmentul obligațiunilor verzi. Acestea ar urma să permită finanțarea unor proiecte care nu afectează mediul și contribuie, în același timp, la creșterea economică.

Bursa Internațională a Moldovei este un operator nou pe piața de capital din Republica Moldova, care își propune să diversifice sursele de finanțare pentru companii și să creeze noi oportunități de investiții pentru cetățeni. Pe termen lung, BIMx vrea să contribuie la dezvoltarea pieței de capital, la creșterea competitivității companiilor și la extinderea accesului populației la instrumente financiare