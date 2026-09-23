Primul mesaj al noului director al companiei Teleradio-Moldova: Prioritatea mea este să continuăm creșterea calității produselor audiovizualului public

Printre prioritățile sale pe care le-a publicat într-un mesaj pe Facebook, Ecaterina Cheptanaru enumeră: creșterea calității produselor audiovizualului public, susținerea jurnalismului profesionist, investițiile în oameni și tehnologie și consolidarea rolului Teleradio-Moldova ca serviciu public media modern, relevant și apropiat de cetățeni.

„Teleradio-Moldova înseamnă oameni. Înseamnă jurnaliști, producători, tehnicieni și fiecare angajat care contribuie, zi de zi, la activitatea companiei.

Teleradio-Moldova înseamnă, în egală măsură, și publicul nostru – telespectatorii și ascultătorii. Încrederea lor se câștigă prin profesionalism, corectitudine, echilibru și calitate.

Vom păstra ceea ce funcționează, vom schimba ceea ce trebuie schimbat și vom construi ceea ce lipsește”, a scris Ecaterina Cheptanaru.

De asemenea, noul director spune că a câștigat concursul datorită experienței sale și a dat asigurări că reputația și integritatea sa profesională sunt lucruri la care ține și pe care le-a construit cu multă muncă.

În acest context, ea a negat orice informație precum că ar fi rudă cu președintele Maia Sandu, sau cu alte persoane sus-puse.

„Nu există nicio relație de rudenie. Voi acționa în judecată orice persoană sau instituție care va continua să difuzeze informații false și manipulatorii despre mine, pentru apărarea onoarei și demnității mele”, a mai scris Ecaterina Cheptanaru.

La final, ea a subliniat că începe acest mandat cu respect pentru Teleradio-Moldova, încredere în oamenii săi și cu o responsabilitate clară față de public.

Amintim că, Ecaterina Cheptanaru (Ecaterina Covali) a câștigat concursul pentru funcția de directoare a Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), desfășurat pe 22 septembrie. Ea are o experiență de peste zece ani în mass-media și a deținut anterior funcția de directoare generală adjunctă a instituției.

Funcția de director a devenit vacantă după ce Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia pe 18 mai 2026, în cadrul unei conferințe de presă susținute la două zile după finala Eurovision. Decizia a survenit pe fondul valului de critici privind punctajele oferite de juriul național – a cărui componență a fost stabilită de TRM – la această competiție muzicală.

Deschide și Ecaterina Cheptanaru, noul director al Companiei „Teleradio-Moldova”