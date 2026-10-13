Primul monument în memoria romilor victime ale Holocaustului urmează să fie ridicat la Cosăuți

La eveniment au participat ambasadorul, baronul romilor Robert Cerari, membri ai comunității rome și reprezentanți ai autorităților centrale și locale.

În mesajul său, Cristian-Leon Țurcanu a amintit că aproximativ 25 de mii de romi au fost victime ale deportărilor în lagărele și ghetourile din Transnistria, în timpul regimului condus de Ion Antonescu.

„Doar prin Cosăuți au fost deportați aproximativ 11.500 de romi nomazi, în mare majoritate femei și copii, din întreg spațiul românesc”, a scris ambasadorul.

Diplomatul a reafirmat angajamentul României pentru păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, asumarea trecutului și promovarea educației despre Holocaust, inclusiv despre persecuția romilor.

„Reafirmăm angajamentul ferm al României pentru păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, asumarea și promovarea adevărului istoric și a educației privind Holocaustul, inclusiv cel împotriva romilor, precum și pentru combaterea rasismului, xenofobiei și a tuturor formelor de discriminare”, a transmis Cristian-Leon Țurcanu.

Ambasadorul a mai declarat că România va continua cooperarea cu Republica Moldova pentru promovarea demnității umane, respectului pentru diversitate și păstrarea memoriei victimelor Holocaustului.

Mesajul a fost publicat în contextul campaniei dedicate Zilei naționale de comemorare a victimelor Holocaustului din România.