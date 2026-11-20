Ambasadoarea chineză a subliniat că este primul volum de povești populare chinezești lansat în limba română în Republica Moldova. Potrivit acesteia, cartea le va permite copiilor să descopere farmecul culturii chineze și să regăsească în povești valori comune cu cele ale propriei culturi.

Directoarea generală a BNRM, Elena Pintilei, și-a exprimat convingerea că poveștile chinezești vor avea un rol educativ pentru copii, întrucât valorile transmise prin intermediul lor îi pot ghida în viață. Elena Pintilei a dat asigurări că biblioteca va contribui în continuare la promovarea volumului și la familiarizarea cititorilor cu specificul culturii chinezești.

Secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a menționat că lansarea volumului demonstrează că literatura poate apropia culturile și poate contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă. În opinia sa, întâlnirea dintre culturile chineză și moldovenească îmbogățește ambele comunități.

Programul evenimentului a inclus și un moment artistic susținut de copiii unei grădinițe din Chișinău care au prezentat două povești din carte. Câte 50 de exemplare ale cărții au fost donate instituției-gazdă și Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”.