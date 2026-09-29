Prioritățile și reformele pentru avansarea parcursului european, discutate de Vasile Tofan cu ambasadorii statelor UE

Potrivit Delegației Uniunii Europene la Chișinău, UE și statele sale membre sunt alături de Republica Moldova în eforturile acesteia de a construi un viitor democratic, prosper și rezilient.

„Ambasadoarea Uniunii Europene, Iwona Piorko, a avut onoarea de a-l găzdui pe premierul Vasile Tofan la un prânz de lucru cu ambasadorii statelor membre ale UE. Discuțiile s-au concentrat pe avansarea parcursului european al țării, pe prioritățile în materie de reforme și pe provocările viitoare”, a comunicat Delegația UE.

Republica Moldova a obținut statutul de candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în iunie 2026 a deschis primul cluster de negocieri, „Fundamentele”. La scurt timp, în luna iulie 2026, Uniunea Europeană și Republica Moldova au deschis negocierile și pentru clusterul privind relațiile externe. Comisia Europeană a calificat aceste evoluții drept pași importanți în parcursul de aderare al Republicii Moldova.