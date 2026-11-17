Problemele legate de iCloud au afectat posibilitatea de a se autentifica, inclusiv pe dispozitivele noi, ceea ce înseamnă că acestea nu au putut fi activate după achiziție, așa cum se întâmplă de obicei, și au împiedicat, de asemenea, utilizatorii să se înscrie la serviciul AppleCare pentru a-și proteja dispozitivele respective, scrie Digi24.RO.

Apple afirmă că nu este vorba de un atac cibernetic – iar problemele sunt în curs de remediere

Compania Apple a declarat într-un comunicat că problema nu este un atac cibernetic, ci una legată de o „actualizare internă”.

Unele dintre probleme au fost rezolvate, iar compania lucrează la remedierea celorlalte.

„Multe dintre sistemele noastre și-au reluat funcționarea după ce o actualizare internă a provocat câteva întreruperi”, se arată în comunicat.

„Lucrăm pentru a repune în funcțiune restul sistemelor cât mai curând posibil”, promite Apple în comunicatul citat.

Pagina oficială de stare a serviciilor indică faptul că o parte din problemele tehnice au fost rezolvate

Pagina oficială de stare a serviciilor Apple, care prezintă serviciile care întâmpină în prezent probleme, a fost actualizată.

Aceasta arată acum că App Store și Apple Music sunt online, așa cum ar trebui să fie.

Totuși, au fost adăugate și noi servicii afectate. Instrumentele educaționale – Apple School Manager și Schoolwork – sunt acum menționate ca fiind afectate de această întrerupere.

De asemenea, „Contul iCloud și autentificarea”, care sunt utilizate pentru diverse alte operațiuni, cum ar fi configurarea unui dispozitiv nou, sunt încă indicate ca având probleme.

Întreruperea survine în aceeași zi cu problemele legate de rețeaua secretă a NSA

Întreruperea serviciilor Apple a început să se producă imediat după ce informații în exclusivitate de la CNN au sugerat că o rețea clasificată, utilizată de Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA), încetase să funcționeze.

Acest lucru a generat numeroase speculații și teorii online, mai ales având în vedere îngrijorările legate de faptul că NSA este adesea acuzată că spionează cetățenii prin intermediul telefoanelor lor.

Totuși, nimic nu sugerează că cele două întreruperi ar fi în vreun fel legate între ele sau conectate altfel decât prin coincidență, scrie The Independent.

(Nimic nu sugerează că vreuna dintre aceste întreruperi majore recente – inclusiv cea a serviciului Microsoft Outlook și a zborurilor de săptămâna trecută – ar fi în vreun fel conectate.)

De asemenea, nu există nimic care să indice, așa cum au sugerat mulți, că vreuna dintre aceste probleme ar avea legătură cu inteligența artificială.

Deși au existat numeroase avertismente potrivit cărora AI ar putea submina securitatea cibernetică – poate chiar până la punctul în care ar putea scoate internetul sau părți mari ale acestuia din funcțiune – întreruperile de săptămâna trecută au fost relativ tradiționale, legate de defecțiuni tehnologice și de actualizări eronate de software, scrie sursa citată.

Potrivit Downdetector, un site care monitorizează raportările privind întreruperile serviciilor online, iCloud, Apple Support, Apple Pay și App Store înregistrează toate un număr crescut de sesizări.

Pagina de asistență Apple indică în prezent că există probleme cu conturile iCloud și cu autentificările, precum și cu alte servicii.

Alte platforme Apple, precum serviciul de streaming Apple TV, păreau însă să funcționeze normal.

Și alte servicii cheie care depind de serverele Apple – precum iMessage – păreau să funcționeze în continuare.

Nu toate serviciile afectate păreau să fie indisponibile în întreaga lume.

De asemenea, anumite funcții ale unor produse afectate de întrerupere au continuat să funcționeze normal: întreruperea serviciului Apple Pay părea să însemne doar că utilizatorii nu puteau efectua plăți online, de exemplu, dar dispozitivele lor continuau să funcționeze pentru plăți în magazinele fizice, scrie The Independent.

Apple a declarat pe pagina sa oficială de stare că serviciile afectate „pot fi lente sau indisponibile”.

Compania nu a oferit nicio precizare cu privire la cauza problemei sau la momentul în care aceasta va fi remediată.

Aceste probleme vin în urma unei serii de întreruperi care au afectat serviciile online în ultima săptămână.

Pe 12 noiembrie, Microsoft Outlook și Teams au fost indisponibile timp de peste 30 de ore din cauza a ceea ce Microsoft a descris ca fiind o problemă tehnică.

Pe 13 noiembrie, o problemă tehnică a determinat oprirea întregului trafic aerian din SUA, ceea ce a dus la mii de zboruri anulate și întârziate.

Luni, serviciile online ale mai multor bănci importante din SUA au întâmpinat probleme timp de câteva ore, în urma unei defecțiuni la sistemele JPMorgan Chase.

Astăzi, CNN a relatat că o rețea de comunicații strict secretă, utilizată de Agenția Națională de Securitate (NSA), a suferit o întrerupere.

Serviciile pentru dezvoltatori au fost, de asemenea, afectate de întrerupere.

Apple gestionează două pagini oficiale de stare: una pentru utilizatorii obișnuiți și una pentru dezvoltatori.

Prima enumeră problemele apărute la diverse servicii. Se menționează că App Store, Apple Music, achiziționarea AppleCare pe un dispozitiv și autentificarea în iCloud nu funcționează.

Însă pagina de stare pentru dezvoltatori sugerează, de asemenea, că problemele sunt mai extinse.

Aceasta indică probleme cu App Store Connect – serviciul utilizat pentru a pune la dispoziție aplicații, precum și pentru a distribui actualizări – și cu Xcode Cloud, care nu funcționează, scrie The Independent.