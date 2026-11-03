Procesul de reintegrare a R. Moldova, discutat de Valeriu Chiveri cu parlamentari britanici

În cadrul întrevederilor de la Londra, Valeriu Chiveri s-a întâlnit cu deputata Johanna Baxter și Lordul Dubs, copreședinții Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, transmite IPN.

De asemenea, oficialul a discutat cu Dame Emily Thornberry, președinta Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul britanic, și cu mai mulți membri ai acestuia.

Vicepremierul moldovean a prezentat acțiunile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului și sprijinirea cetățenilor din regiunea transnistreană. Totodată, au fost abordate eforturile Republicii Moldova de consolidare a rezilienței.

De asemenea, Valeriu Chiveri a menționat sprijinul acordat Republicii Moldova de către Marea Britanie, inclusiv pentru susținerea eforturilor de reintegrare pașnică a statului, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale.