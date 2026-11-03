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Procesul de reintegrare a R. Moldova, discutat de Valeriu Chiveri cu parlamentari britanici

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Procesul de reintegrare a R. Moldova, discutat de Valeriu Chiveri cu parlamentari britanici

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a discutat cu mai mulți parlamentari britanici, la Londra, despre procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Discuțiile s-au axat pe sprijinirea locuitorilor din regiunea transnistreană, dezvoltarea economică și integrarea treptată a regiunii în spațiile naționale unice.

În cadrul întrevederilor de la Londra, Valeriu Chiveri s-a întâlnit cu deputata Johanna Baxter și Lordul Dubs, copreședinții Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, transmite IPN.

De asemenea, oficialul a discutat cu Dame Emily Thornberry, președinta Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul britanic, și cu mai mulți membri ai acestuia.

Vicepremierul moldovean a prezentat acțiunile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului și sprijinirea cetățenilor din regiunea transnistreană. Totodată, au fost abordate eforturile Republicii Moldova de consolidare a rezilienței.

De asemenea, Valeriu Chiveri a menționat sprijinul acordat Republicii Moldova de către Marea Britanie, inclusiv pentru susținerea eforturilor de reintegrare pașnică a statului, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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