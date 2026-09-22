Procurorii cer 7 ani de închisoare pentru ex-deputatul lui Șor, Petru Jardan. Ar fi prejudiciat AIC cu peste 3,6 milioane lei

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Petru Jardan, împreună cu fostul director al Departamentului financiar-administrativ al întreprinderii, acționând în interesul grupării criminale conduse de Ilan Șor și cunoscând că activele AIC urmau să fie concesionate, ar fi întreprins acțiuni pentru diminuarea cheltuielilor SRL „Avia Invest”, transferând asupra Aeroportului Internațional Chișinău obligația de achitare a primelor de asigurare care urmau a fi achitate de către SRL „Avia Invest”.

Astfel, Jardan ar fi semnat un contract de asigurare în valoare de 379 020 de dolari, iar ulterior, din contul întreprinderii de stat, au fost achitate companiei de asigurare primele de asigurare.

Unele plăți ar fi fost efectuate în pofida faptului că, potrivit contractului de concesiune încheiat la 30 august 2013 între Agenția Proprietății Publice și SRL „Avia Invest”, obligația de procurare și menținere a asigurărilor reveneau deja întreprinderii concesionare, adică SRL „Avia Invest”.

Totodată, la 1 noiembrie 2013, polița de asigurare a fost emisă pe numele SRL „Avia Invest”, iar drepturile și obligațiile AIC au revenit întreprinderii concesionare SRL „Avia Invest”. Cu toate acestea, inculpații ar fi omis să înregistreze acordul adițional în evidența contabilă a întreprinderii de stat, fapt care ar fi permis nerestituirea sumelor achitate către AIC.

În consecință, Aeroportul ar fi fost prejudiciat cu 3 690 687,94 de lei.

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat au solicitat instanței aplicarea în privința inculpaților a unei pedepse sub formă de 7 ani închisoare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții pe un termen de 5 ani. În scopul executării pedepsei cu închisoare, s-a solicitat și aplicarea în privința inculpaților a măsurii preventive - arestarea preventivă.

Procurorii au mai solicitat admiterea acțiunii civile formulate de AIC, cu încasarea din contul inculpaților în beneficiul părții civile a sumei de 3 690 687, 94 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.