Procurorii cer șase ani de închisoare pentru ex-premierul Leancă în dosarul concesionării Aeroportului

Solicitarea a fost făcută luni de procurorul de caz, Victor Muntean, în cadrul ședinței de judecată în care au început dezbaterile judiciare. Astfel, acuzatorul a mai cerut câte șase ani de închisoare pentru fostul șef al Agenției Proprietății Publice, Tudor Copaci, fosta directoare adjunctă a APP, Angela Susanu, și fostul director financiar al Aeroportului, Alexandru Ciutac.

Pentru Maria Șendilă, fostă șefă adjunctă în cadrul APP, și Alla Țubari, fostă șefă a Serviciului analiză economică al Aeroportului, procurorul a cerut câte cinci ani de închisoare.

Cauza vizează concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău în anul 2013. Procurorii susțin că persoanele inculpate și-ar fi folosit funcțiile pentru a favoriza compania „Avia Invest”, despre care autoritățile afirmă că era afiliată grupării conduse de Ilan Șor.

Acuzarea estimează prejudiciul cauzat statului la peste 392 de milioane de lei. Procurorii susțin că, în urma concesionării, în contract a fost stabilită o contribuție de doar 1% din veniturile companiei către bugetul de stat, deși un studiu anterior recomanda o cotă cuprinsă între 8% și 21%.

Procuratura Anticorupție preciza anterior că Iurie Leancă ar fi primit peste 40 de mii de dolari în două tranșe de la fugarul Ilan Șor, prin intermediul unor companii afiliate acestuia. Banii ar fi fost destinați studiilor fiului fostului premier în Marea Britanie.

Cauza penală a fost disjunsă în februarie 2023 din dosarul inițiat în anul 2014, în baza unei autosesizări. Învinuiții nu și-au recunoscut vina.